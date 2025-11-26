“حقن المفاصل الموجه بالأمواج فوق الصوتية”، ورشة عمل في مشفى الشام العسكري بدمشق

مديرية الشؤون الاجتماعية بدمشق ‏تناقش مع منظمات غير حكومية خطة العمل خلال شهر ‏رمضان المبارك ‏
صناعة الرخام في المليحة بريف دمشق.. منتجات متقنة تعزز مكانة البلدة الصناعية
شاب سوري يطور مشروعاً في اللاذقية لإنتاج السماد العضوي
شارع الدبلان في حمص… روح المدينة وذاكرتها
وزير الصحة السوري يزور هيئة الغذاء والدواء السعودية لتعزيز التعاون في المجال الدوائي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى