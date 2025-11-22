حجم التبرعات لصالح حملة “فداء لحماة” يتجاوز 205 مليون دولار

التمثيل النسائي الفعّال… محور لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الحركة السياسي
شباب رأس العين يغيرون واقع المدينة بمشاريع ومبادرات تدعم المجتمع المحلي
بدء أعمال تأهيل محطة مياه اللج جنوب إدلب التي تغذي قرى جبل الزاوية وناحية كفرنبل بمياه الشرب
اتساع رقعة الحرائق في فقرو وعناب ونبع الطيب بريف حماة الغربي
عيزوقي لـ سانا: لم يتقدم أي مواطن بطلب الطعن على العملية الانتخابية
