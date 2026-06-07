من التشجير إلى إعادة التدوير.. هيئة الطيران المدني تحتفل بيوم البيئة العالمي بمطار دمشق الدولي

ريف دمشق-سانا

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، اليوم الأحد، فعالية بيئية في مطار دمشق الدولي، بمناسبة يوم البيئة العالمي، تضمنت نشاطاً توعوياً لفرز النفايات، وتوزيع بروشورات وقصص للأطفال، وأقلاماً صديقة للبيئة تحتوي على بذور أشجار، إضافة إلى زراعة أشجار، وذلك في إطار تعزيز الثقافة البيئية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة.

وأوضح مدير مديرية الجودة والامتثال في الهيئة عبد الرحمن الجندلي، في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تمثل رمزاً لبداية جديدة، وخطوة جديدة ستتخذها سوريا في قطاع الطيران، مبيناً أن هيئة الطيران لا تركز فقط على الكفاءة التشغيلية، بل تعمل أيضاً على بناء قطاع طيران مستدام وأخضر للأجيال القادمة.

وأشار الجندلي إلى أن الفرق المختلفة قامت في وقت سابق بتشجير الطريق كاملاً من مدينة دمشق إلى المطار، فيما جرى اليوم غرس عدد من الأشجار في مطار دمشق الدولي كرمز لهذه البداية الجديدة، لافتاً إلى العمل ضمن استراتيجية شاملة لإعادة التشجير وتحقيق “تعويض كربوني” لجميع الرحلات الجوية في سوريا، إضافة إلى السعي للحصول على شهادات واعتمادات دولية لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطيران.

مسؤولية أخلاقية ووطنية

من جهته، بيّن رئيس دائرة البيئة في مديرية الجودة والامتثال في الهيئة جموع ميني، أن حماية البيئة أصبحت مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، وأن المطارات لم تعد مجرد مرافق للنقل الجوي للمسافرين والبضائع، بل أصبحت واجهة تعكس مدى تقدم وازدهار البلد والتزامه بالمعايير والسياسات الدولية.

وأكد ميني أن الاحتفالية جاءت لتؤكد التزام المطار بتعزيز الثقافة البيئية وتعميق مفاهيم الاستدامة، وإبراز الجهود المبذولة لتأمين جودة الخدمة والبيئة النظيفة، مشيراً إلى أن الرسالة الأساسية للفعالية تتمثل في تحويل الممارسات البيئية إلى ثقافة مؤسساتية، تسهم في تحسين جودة الخدمات والأداء.

تعكس وجه سوريا الحضاري

من جانبه، أعرب المسافر نائل مروان، عن أمله باستمرار الاهتمام بالقضايا البيئية لما لها من دور في الحفاظ على البلد، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الوجه الحضاري لسوريا في ظل توجه دول العالم نحو المحافظة على البيئة.

فيما أشار المواطن موسى سدحان إلى أن مبادرات إعادة تدوير النفايات والاهتمام بالبيئة في مطار دمشق الدولي تشبه ما رآه في مطارات أبو ظبي، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس وجهاً حضارياً مهماً، ولا سيما في ظل الحاجة إلى زيادة الاهتمام بالبيئة والتشجير للحد من التلوث وزيادة المساحات الخضراء، بما ينعكس إيجاباً على جودة الهواء وزيادة نسبة الأكسجين.

ويُحتفل بيوم البيئة العالمي في الـ5 من حزيران من كل عام، ويُعد أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة، إذ يقود برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاحتفال بهذه المناسبة سنوياً منذ عام 1973، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا البيئية، وحشد الجهود الحكومية والمجتمعية لاتخاذ إجراءات تسهم في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.