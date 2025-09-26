الشيخ ليث البلعوس ومدير الأمن بالسويداء سليمان عبد الباقي يشاركان في حملة الوفاء لإدلب
مشروع “فرص العمل الخضراء” يواصل أعماله في قاضي عسكر بحلب
ماذا قال العقيد المنشق عن النظام البائد رياض الأسعد لمراسل سانا عن حملة الوفاء لإدلب؟
معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير الأمانة العامة للشؤون السياسية يصلان إدلب
معرض للفن التشكيلي دعماً لحملة “الوفاء لإدلب”
وزير الإعلام لـ سانا: إدلب لها دين علينا جميعاً لأنها تحملت الكثير وضحت بالكثير
“مهما فعلنا لإدلب لن نوفيها حقها”.. الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل عن حملة الوفاء لإدلب
توافد عدد من الوزراء وشخصيات اجتماعية ودينية للمشاركة في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
Sign in to your account
تذكرني