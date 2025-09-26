الشيخ ليث البلعوس ومدير الأمن بالسويداء سليمان عبد الباقي يشاركان في حملة الوفاء لإدلب

حضور استثنائي للزوار يعيد لمعرض دمشق الدولي ألقه
مركز تل بلاط في محافظة حلب التابع للمؤسسة السورية للحبوب يشهد إقبالاً كبيراً من المزارعين لتسليم محصول القمح
القائم بأعمال وزارة الصحة يفتتح مركز “‏الاستعراف السوري للطبابة الشرعية” في مبنى العيادات الشاملة بمنطقة ‏الزاهرة الجديدة بدمشق
اجتماع تشاوري لتطوير الخطة الوطنية للطوارئ والكوارث ونظام الإنذار المبكر
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حول التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق
