كلمة سوريا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة المناخ COP30 المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية
مركز الحماية المجتمعية بهيئة مارأفرام في مدينة بصرى الشام بدرعا يقيم جلسات توعوية للأطفال
جامعة طرطوس والمؤسسة العامة للبريد توقعان اتفاقية لتقديم خدمات للطلاب والعاملين
مشروع لدعم مربي الماشية في ريف درعا بالتعاون مع الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر
“فزعة الخير” مبادرة أهلية في جباثا الخشب بالقنيطرة لجمع التبرعات وتنفيذ مشاريع خدمية في البل
انطلاق أعمال مؤتمر أمراض الهضم السادس والثلاثين في دمشق
مشاركات طلابية متميزة في معرض كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق
افتتاح مركز الأحوال المدنية في إزرع بريف درعا لتخفيف الأعباء عن الأهالي
