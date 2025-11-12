كلمة سوريا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة المناخ COP30 المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية

وزير الإعلام يزور المدينة الإعلامية في قطر ويبحث التعاون في المجالين الإعلامي والتقني
اجتماع تشاوري في القنيطرة لتحديد الاحتياجات الأساسية لأهالي السويداء المقيمين في مراكز الإيواء
شرطة المرور في إدلب تطلق حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة
الشيخ ليث البلعوس: إدلب عنوان لتاريخ عظيم، وهي من علمتنا أن الكرامة لا تشترى ولا تباع
تصريح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر ال
