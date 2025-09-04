انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي

المشاريع الانفصالية وتحديات الوحدة الوطنية.. قراءة قانونية في تأثيرها على النسيج المجتمعي
كلمة القائد العسكري فضل الله الحجي في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
طائرة مساعدات سعودية تصل إلى مطار حلب الدولي لدعم المتضررين من الحرائق في ريف اللاذقية
بعد استهدافه من قبل طيران النظام البائد قبل التحرير.. مستشفى إدلب الوطني يعاود تقديم الخدمات الطبية بعد الترميم
وزير الصحة يفتتح ثلاثة مراكز صحية في ريف دمشق بحضور المحافظ
