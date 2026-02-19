الإدارة المحلية والبيئة تستعرض أعمالها وأهدافها المستقبلية في ورشة عمل بدمشق

في ذكراها الأولى بعد التحرير… درعا مهد الثورة تحتفل بـ 14 عاماً من الصمود والتضحية
الهيئة العامة للكتاب تطلق هويتها الثقافية الجديدة في معرض دمشق الدولي
مديرية الزراعة في حلب تبدأ بيع غراس الزيتون والحمضيات والجوز للمزارعين
من أجواء معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم
الكسارات في محافظة القنيطرة، محرك أساسي لقطاع البناء ورافعة للاقتصاد المحلي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى