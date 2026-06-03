دمشق: وقفة شعبية ورسمية في حي دمر لاستذكار رانيا العباسي وعائلتها ومجدولين القاضي

دمشق-سانا

نظم أهالي حي دمر بالتعاون مع محافظة دمشق اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية استذكاراً لروح الدكتورة رانيا العباسي وزوجها الدكتور عبد الرحمن ياسين وأطفالهم الستة ومجدولين القاضي، مؤكدين أهمية تحقيق العدالة التي تشكل أساساً لترسيخ السلم الأهلي، وذلك بحضور محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية وذوي الضحايا.

جرح غائر في قلب النسيج الاجتماعي السوري

بدوره، بيّن وائل العباسي شقيق الدكتورة رانيا، أن هذه الفاجعة لم تكن مصاباً لعائلة بعينها فحسب، بل كانت جرحاً غائراً في قلب النسيج الاجتماعي السوري الواحد، مؤكداً أن المطلب الشعبي والحق الإنساني والوطني يتركز على ضرورة إنصاف الضحايا من الذين ارتكبوا هذه الجريمة، ومعرباً عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة إحقاق الحق ليكون عبرةً لكل من تسول له نفسه المساس بحياة الأبرياء.

من جانبه، أوضح أنس القاضي، ابن عم مجدولين، أن الوقفة التضامنية تأتي لتسليط الضوء إعلامياً على معاناة ذوي المفقودين، إذ تعكس هذه الفعاليات تمسك المجتمع بحقوق شهدائه ومفقوديه ورفضه للنسيان، معرباً عن تطلعه في تحقيق القصاص العادل لكل من ساهم بإراقة الدم السوري.

محافظ دمشق: 2027 عام الحصاد للعدالة الانتقالية

وأكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي في تصريح لمراسل سانا، الحاجة الملحة لتوحيد الجهود وتحقيق العدالة لأسر المفقودين والمتضررين، لافتاً إلى أنه لا تفرقة بين ضحايا الانتهاكات والجرائم التي شهدتها سوريا، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة المضي قدماً في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأوضح إدلبي أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال الأدلة والملفات المتعلقة بجرائم عديدة تم اكتشافها، إذ بدأت الجهات المعنية بالفعل في معالجة هذه القضايا، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة، بدءاً من عام 2027، ستكون “عام الحصاد للعدالة الانتقالية”، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الأهلي.

من جهته، بيّن معاون محافظ دمشق ضياء الدين محمد أن المحافظة تضطلع بدورها تجاه المجتمع السوري الذي قدم الكثير من التضحيات في الثورة السورية، حيث تجسد قضية الدكتورة رانيا وعائلتها ومجدولين معاناة الشعب السوري، مشيراً إلى أن دور المحافظة يتركز على تقديم الدعم للمجتمع من خلال التنظيم والتشاركية مع المجتمع المحلي.

في سياق متصل، أكد نقيب أطباء أسنان دمشق، محمد حمزة أن هذه الوقفة التضامنية تأتي استذكاراً للمأساة التي طالت الدكتورة العباسي وعائلتها ومجدولين، مشدداً على ضرورة استحضار مثل هذه القصص التي تعكس حجم التحديات التي واجهت الكوادر الطبية السورية، ومؤكداً أن الطبيب سيظل دائماً سنداً للمواطنين في مختلف الظروف، ملتزماً برسالته الإنسانية النبيلة.

وشهدت قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها ومجدولين القاضي تطوراً جديداً، مع إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم ‏السبت الفائت، توصلها إلى نتائج ‏موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة ‏عالية من ‏اليقين المهني، وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي، فيما ‏أبلغت ‏الهيئة أفراداً من العائلة بهذه النتائج قبل الإعلان ‏عنها، وفق بروتوكول ‏إنساني ومهني، يراعي حقها في ‏المعرفة، ويحفظ كرامتها وسلامتها النفسية‎.‎

وتواصل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، ‏العمل ‏على كشف الحقيقة ‌‏ومحاسبة المسؤولين عن ‏الانتهاكات ‏الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد بحق المواطنين السوريين، وذلك في إطار مسار ‌‏العدالة ‏الانتقالية الهادف إلى ‏إنصاف الضحايا، وترسيخ ‌‏سيادة القانون، ومنع تكرار ‏الانتهاكات.