الطفلة نور الفالح تدعم حملة الوفاء لإدلب
كلمة الشيخ والداعية أبو عبد الرحمن المتوكل في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
التبرعات لحملة “الوفاء لإدلب” رسالة أمل لإنهاء المعاناة ورسم المستقبل
مشاهد من مسرحية “رح نعمرها” للطفلة سما سرميني وجدها ضمن فعاليات حملة الوفاء لإدلب
تصريح الإعلامي موسى العمر لمراسل سانا حول حملة الوفاء لإدلب
حملة الوفاء لإدلب تنطلق بهدف دعم المناطق المتضررة والنهوض بالبنية التحتية في المحافظة
تصريح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث لـ سانا حول حملة الوفاء لإدلب.
الطفلة سما سرميني وجدها يتحدثان عن مشاركتهما بفقرةمسرحية في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
Sign in to your account
تذكرني