انتخاب أعضاء اللجنة الحرفية في منطقة معرة النعمان بريف ‏إدلب

إدلب-سانا
انتخب حرفيو منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة الحرفية التي تمثلهم في الاستحقاقات والفعاليات المقبلة كافة، وتهتم بمتابعة شؤونهم المهنية وإيصال مطالبهم الخاصة بالعمل إلى الجهات المعنية، وذلك خلال اجتماع مخصص دعت إليه إدارة المنطقة، في إحدى صالات المدينة.
وناقش المشاركون في الاجتماع آليات اختيار ممثلين عن مختلف المهن والحرف، بهدف ضمان إيصال صوت ومطالب واحتياجات الحرفيين إلى الجهات المعنية بطريقة منظمة وفعالة.
ويهدف تشكيل اللجنة إلى تعزيز مشاركة الحرفيين في عملية صنع القرار المتعلقة بقطاعهم، وبناء إطار تنسيقي موحد يسهم في متابعة القضايا المستقبلية، وتحقيق تمثيل عادل لكل الشرائح المهنية في المنطقة.
وأوضح محمد الخالد نائب رئيس اتحاد حرفيي المحافظة لمراسل سانا، أن وجود لجنة تمثيلية موحدة للحرفيين في معرة النعمان خطوة مهمة لإيصال صوتهم إلى الجهات الرسمية والمنظمات، وضمان وصول الدعم والفرص إلى مستحقيها، لافتاً إلى أن بداية تشكيل اللجان في المحافظة انطلقت من منطقة المعرة، لكونها عاصمة الحرف بإدلب، والأكثر تميزاً في هذا المجال.
وبين الخالد أنه تم اختيار تسعة أعضاء للجنة، بحيث يكون هناك ممثل واحد لكل حرفة، على أن يتم تحديد رئيس اللجنة لاحقاً، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة يعد خطوة مهمة لمعرفة عدد الحرفيين في المنطقة بدقة، بما يساعد بإعادة هيكلية المنطقة الحرفية، وتوزيع الحرف بحسب هذه الإحصائيات، إلى جانب دورها في تشكيل الجمعيات الحرفية في المحافظة.
من جانبه، أوضح بلال مخزوم مسؤول العلاقات في إدارة المنطقة في تصريح مماثل، أنه تم خلال الاجتماع اختيار أعضاء لجنة حرفية تمثل أغلب المهن الموجودة في المنطقة، مؤكداً حرص الإدارة المحلية على إشراك الحرفيين في رسم السياسات التي تخص عملهم، لأنهم شريك أساسي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتأمين فرص العمل.
وبين محمد الحمادي، صاحب مهنة موزاييك، أن تشكيل لجنة لتمثيل الحرفيين في المنطقة تعتبر خطوة مهمة نحو تطوير العمل، لدورها في تنظيم وإعادة هيكلة المهن والحرف اليدوية من جديد بعد سنوات الحرب الطويلة، بما يضمن النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
ويضم قطاع الحرف اليدوية والمهنية في ريف إدلب الجنوبي آلاف العاملين في مهن تقليدية وحرفية متنوعة، تشكل رافداً مهماً للاقتصاد المحلي، وتأتي هذه الخطوة في منطقة المعرة ضمن جهود الإدارات المحلية لتنظيم العمل المهني وتمكين الحرفيين من المشاركة في القرار.