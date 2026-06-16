انتخاب أعضاء اللجنة الحرفية في منطقة معرة النعمان بريف ‏إدلب

إدلب-سانا‏

انتخب حرفيو منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي خلال ‏اجتماع اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة الحرفية التي تمثلهم ‏في ‏الاستحقاقات والفعاليات المقبلة كافة، وتهتم بمتابعة شؤونهم ‏المهنية وإيصال مطالبهم الخاصة بالعمل إلى الجهات ‏المعنية، ‏وذلك خلال اجتماع مخصص دعت إليه إدارة المنطقة، في ‏إحدى صالات المدينة‎.

وناقش المشاركون في الاجتماع آليات اختيار ممثلين عن مختلف ‏المهن والحرف، بهدف ضمان إيصال صوت ومطالب ‌‏واحتياجات الحرفيين إلى الجهات المعنية بطريقة منظمة وفعالة‎.

ويهدف تشكيل اللجنة إلى تعزيز مشاركة الحرفيين في عملية ‏صنع القرار المتعلقة بقطاعهم، وبناء إطار تنسيقي موحد يسهم ‌‏في متابعة القضايا المستقبلية، وتحقيق تمثيل عادل لكل الشرائح ‏المهنية في المنطقة‎.

وأوضح محمد الخالد نائب رئيس اتحاد حرفيي المحافظة ‏لمراسل سانا، أن وجود لجنة تمثيلية موحدة للحرفيين في معرة ‌‏النعمان خطوة مهمة لإيصال صوتهم إلى الجهات الرسمية ‏والمنظمات، وضمان وصول الدعم والفرص إلى مستحقيها، ‏لافتاً ‏إلى أن بداية تشكيل اللجان في المحافظة انطلقت من منطقة ‏المعرة، لكونها عاصمة الحرف بإدلب، والأكثر تميزاً في هذا ‌‏المجال‎.

وبين الخالد أنه تم اختيار تسعة أعضاء للجنة، بحيث يكون هناك ممثل ‏واحد لكل حرفة، على أن يتم تحديد رئيس اللجنة ‏لاحقاً، مشيراً ‏إلى أن تشكيل اللجنة يعد خطوة مهمة لمعرفة عدد الحرفيين في ‏المنطقة بدقة، بما يساعد بإعادة هيكلية ‏المنطقة الحرفية، وتوزيع ‏الحرف بحسب هذه الإحصائيات، إلى جانب دورها في تشكيل ‏الجمعيات الحرفية في المحافظة‎.

من جانبه، أوضح بلال مخزوم مسؤول العلاقات في إدارة ‏المنطقة في تصريح مماثل، أنه تم خلال الاجتماع اختيار ‏أعضاء ‏لجنة حرفية تمثل أغلب المهن الموجودة في المنطقة، ‏مؤكداً حرص الإدارة المحلية على إشراك الحرفيين في رسم ‏السياسات ‏التي تخص عملهم، لأنهم شريك أساسي في تنشيط ‏الاقتصاد المحلي وتأمين فرص العمل‎.

وبين محمد الحمادي، صاحب مهنة موزاييك، أن تشكيل لجنة ‏لتمثيل الحرفيين في المنطقة تعتبر خطوة مهمة نحو تطوير ‌‏العمل، لدورها في تنظيم وإعادة هيكلة المهن والحرف اليدوية ‏من جديد بعد سنوات الحرب الطويلة، بما يضمن النهوض ‌‏بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة في ‏المنطقة.

ويضم قطاع الحرف اليدوية والمهنية في ريف إدلب الجنوبي ‏آلاف العاملين في مهن تقليدية وحرفية متنوعة، تشكل رافداً ‌‏مهماً للاقتصاد المحلي، وتأتي هذه الخطوة في منطقة المعرة ‏ضمن جهود الإدارات المحلية لتنظيم العمل المهني وتمكين ‌‏الحرفيين من المشاركة في القرار.