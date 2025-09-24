مواطنون يحتشدون في ساحة سعدالله الجابري في حلب لمتابعة كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية

سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين حول تحسن سعر صرف الليرة
جهود حكومية لإحياء تربية الجاموس في سهل الغاب بحماة
فرع إدارة الهجرة والجوازات بدمشق مستمر بتلقي طلبات استخراج جوازات سفر جديدة وتسليم المطبوعة منها للمواطنين
قمة “سفير 2025” تواصل أعمالها في جامعة دمشق.. بمشاركة أكاديميين من داخل سوريا وخارجها
من رومية إلى طرطوس، شاب سوري يحقق حلمه ويؤسس مشروعه الخاص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى