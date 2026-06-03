مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني تحديات الاستثمار ‏والوصول إلى الأسواق

دمشق-سانا‏

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام ‌‏2026 الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي، وبشراكة مع حكومة اليابان، جلسات حوارية موسعة ‏ركزت على الإنتاج وسلاسل القيمة والتوريد والتجارة والوصول إلى ‏الأسواق، وبناء المهارات والمعرفة التقنية والابتكار، إضافة إلى فرص ‏السياحة المستدامة.‏

آليات التطوير والتحفيز

وتناولت الجلسات، التي عقدت اليوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بدمشق ‏بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، آليات تطوير ‏بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، وتحديات تجزئة سلاسل القيمة، ‏والقيود الجمركية والحدودية، وثغرات تمويل التجارة، وضعف النفاذ إلى ‏الأسواق، بوصفها تحديات أفقية ذات أولوية تؤثر في قطاعات الزراعة ‏والصناعة والتجارة بمختلف المناطق.‏

تعافي القطاع السياحي

كما ناقشت الجلسات سبل دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في ‏تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، من خلال تحسين البيئة ‏الاستثمارية، وتأهيل المنشآت السياحية، وتطوير الكوادر البشرية، إلى جانب ‏تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمارات المحلية ‏والخارجية.‏

وتضمنت الورشات مناقشة أعمال مجالس الأعمال المشتركة وأهميتها ‏بوصفها قناة مؤسسية منظمة لترتيب اللقاءات الاقتصادية والمنتديات ‏والبعثات التجارية، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، وذلك ‏بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، بما يضمن انسجام الأنشطة مع ‏التوجهات العامة للدولة.‏

تعزيز دور القطاع الخاص

وعقد مجلس رجال الأعمال على هامش فعاليات المؤتمر، اجتماعاً بحضور ‏وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، لمناقشة عدد من القضايا ‏الاقتصادية والاستثمارية ذات الأولوية، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع ‏الخاص ودعم جهود التعافي الاقتصادي. ‏

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وسبل تطوير ‏التشريعات الناظمة للاستثمار، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين ‏الفاعلين الاقتصاديين وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات ‏الإنتاجية والخدمية.‏

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر حتى الثالث من حزيران الجاري، إلى تمكين ‏القطاع الخاص من الإسهام في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد ‏السوري، وتحديد أولويات التعافي ومسارات بناء اقتصاد تنافسي ومستدام ‏قائم على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.‏