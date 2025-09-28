الوزير الشيباني في حوار مع شبكة “CNN”: موقفنا من غزة هو موقف جميع الدول

بعد 14 عاماً من التهجير.. آلاف النازحين يعودون إلى قراهم في ريف إدلب الجنوبي
من بين الركام ينبت الأمل… أهالي الحجر الأسود جنوب دمشق يتحدون إرث النظام البائد
بدء موسم قطاف العنب فـي القنيطرة، وتوقعات بإنتاج نحو 3.5 آلاف طن
اختتام الترشح لعضوية الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري في دمشق
لقطات جوية تظهر اتساع رقعة الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى