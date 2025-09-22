لقاء الرئيس أحمد الشرع بوفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية

سوريا تشارك في منتدى حوار المدن العربية الأوروبية بالسعودية
الرئيس الشرع يبدأ جولته الخليجية الثانية لتوطيد الاقتصاد والاستثمار
مشاهد لفرق الدفاع المدني أثناء عملها على إزالة آثار الدمار في كنيسة مار إلياس بدمشق عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدفها
وزير الخارجية يستقبل وفداً من الجمهورية الإيطالية في قصر الشعب بدمشق
سفير الأردن في سوريا يؤكد عمق أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى