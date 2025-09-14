محافظة حماة تكرم الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

“بحوث13″ و” شام 13″.. صنفا قمح جديدان منتجان في القطاع الزراعي السوري
أسواق الخير في اللاذقية.. فرصة لتسويق المنتج المحلي وتوفيره بأسعار مناسبة
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية يعرض خدماته المخبرية والتقنية في معرض دمشق الدولي
نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا يطلع على واقع محطات مياه سيجر والعرشاني بريف إدلب
كلمة وزير السياحة السيد مازن الصالحاني خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
