توزيع مساعدات إنسانية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا

وزارة المالية تقدم 10 ملايين دولار لصالح حملة “دير العز”
أمير دولة قطر يستقبل الرئيس الشرع والوزير الشيباني بمطار حمد الدولي
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
طموحات طلاب الثانوية في حمص وخارطة التخصصات الجامعية
عودة الطلاب والمعلمين للمدارس في مدينة حلب بعد تحريرها
