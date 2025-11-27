اختتام حملة حماة تنبض من جديد بمشاريع حيوية داعمة لإعادة الإعمار
تركيب منظومة طاقة شمسية لتشغيل آبار المسيلحة المغذية لمدينة الضمير بريف دمشق
حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية رومانيا بدمشق
الدفاع المدني يُطلق مشروع إزالة أنقاض داريا ودوما بريف دمشق بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية في المركز الثقافي بدرعا
“حقن المفاصل الموجه بالأمواج فوق الصوتية”، ورشة عمل في مشفى الشام العسكري بدمشق
الكتلة الثالثة في محافظة حلب تعقد اجتماعها الأول مع ناشطي الأحياء الشرقية لتعزيز التواصل
مصابون جراء الانفجار في كفر تخاريم بريف إدلب يتلقون العلاج في مشفى الشهيد وسيم حسينو
Sign in to your account
تذكرني