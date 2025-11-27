اختتام حملة حماة تنبض من جديد بمشاريع حيوية داعمة لإعادة الإعمار

الوزير الشيباني: رفع العقوبات عن سوريا يعني الاستقرار، والاستقرار يعني التنمية
كيف أحيا أهالي دمشق ليلة الـ 27 من رمضان في الجامع الأموي الكبير بدمشق؟
حريق في حراج شطحة بسهل الغاب وسرعة الرياح تؤخر إخماده
ابتكارات واختراعات متطورة في معرض جامعة دمشق 2025 للابتكار والتطوير
ندوة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في بصرى الشام
