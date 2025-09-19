قلعة حلب ذاكرة المدينة القديمة وإرثها الحضاري عبر العصور

سوق جديد يعزز الحراك التجاري في حي ضهرة عواد بمدينة حلب
حضور فاعل لوزارة النقل في معرض دمشق الدولي
عودة الطلاب والمعلمين للمدارس في مدينة حلب بعد تحريرها
القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث (سفير 2025) تبدأ أعمالها جامعة دمشق
وزير الأوقاف يبحث مع أئمة وخطباء اللاذقية دور المؤسسات الدينية بتعزيز الوحدة المجتمعية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى