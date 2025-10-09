بجهود أهالي دوما ومجلس المدينة.. المجمع القضائي بحلة جديدة بعد التحرير

بمعدل يصل إلى نحو 30 عملية يومياً.. مشفى الرازي في حلب يجري عمليات جراحية مجانية للمرضى
تكريم منظمات وجمعيات إنسانية عاملة بالشمال السوري تقديراً لجهودها خلال الثورة المباركة
الجيش العربي السوري يرد على قصف قوات قسد منازل الأهالي في ريف حلب الشرقي
“انتصار وطن”… احتفال بدار الأوبرا بدمشق يعيد سرد حكايات من الثورة السورية
أهالي إدلب: مجلس الشعب الجديد يجب أن يكون ناقلاً أميناً لهموم المواطنين
