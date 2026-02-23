توزيع مساعدات غذائية على العائلات الأشد احتياجاً في القنيطرة

وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”.
مشاهد ليلية لمدينة إدلب بعد هطول الأمطار
مالية اللاذقية تفتتح مركز خدمة العملاء لتسهيل المعاملات ورفع جودة الخدمات
قطر تمد يدها لإعادة الإعمار في سوريا.. قطاع الكهرباء أولاً
مشاهد من توافد الشخصيات الرسمية والأهالي للمشاركة في حملة “السويداء منا وفينا”
