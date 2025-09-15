شباب رأس العين يغيرون واقع المدينة بمشاريع ومبادرات تدعم المجتمع المحلي

سوريون في تركيا: سانا الجديدة استرداد لإرادة الوطن والمواطن
مواطنون من دمشق يؤكدون رفضهم لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية
متظاهرون في دمشق ينددون بالعدوان الإسرائيلي الأخير ويؤكدون وحدة الشعب السوري
“البداية”… تظاهرة ثقافية في دمشق تستعيد روح الثورة السورية وقصص المختفين قسراً
سوق الجزماتية الدمشقي يخطف قلوب الزائرين بأصوات الباعة وأجوائه الرمضانية الأصيلة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى