صناعة الرخام في المليحة بريف دمشق.. منتجات متقنة تعزز مكانة البلدة الصناعية
شباب رأس العين يغيرون واقع المدينة بمشاريع ومبادرات تدعم المجتمع المحلي
“وجهتك الأكاديمية” ملتقى في جامعة دمشق لمساعدة الطلاب على اختيار تخصصهم الجامعي
مؤتمر الجمعية العمومية الاستثنائي للاتحاد العربي لكرة القدم في دمشق
افتتاح مدرسة دوما للبنين بريف دمشق بعد أعادة ترميمها وتأهيلها
فعالية في درعا لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية على اختيار اختصاصاتهم الجامعية
وزير الثقافة ومحافظ حماة يبحثان تفعيل المؤسسات الثقافية وتعزيز دور المثقفين المحليين
“وجهتك الأكاديمية” ملتقى في اللاذقية لمساعدة الناجحين في الثانوية على اختيار تخصصهم
Sign in to your account
تذكرني