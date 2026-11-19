غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير
رداً على شكاوى الازدحام.. “مواصلات اللاذقية” تؤكد تسليم جسر القساطل نهاية العام
لتحسين الواقع الخدمي.. البدء بأعمال تعبيد طريق الجابرية الحيوي في ريف حمص
التنمية الإدارية في الحسكة تطلق أعمالها بورشة حول تطوير الأداء المؤسساتي
إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء حي الفردوس بكفرسوسة في دمشق
أعمال درامية ووثائقية توثق محطات الثورة السورية في ذكرى التحرير
تراجع التغذية الكهربائية بعدة أحياء بحلب يكبد المواطنين وأصحاب المنشآت أعباء إضافية
علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي
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