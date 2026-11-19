دمشق -سانا

تواصل المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، تصوير سلسلة من الأعمال الفنية السينمائية والبروموهات الوطنية المخصصة، للعرض في الذكرى الثانية لتحرير سوريا من النظام البائد، بعد شهر من التحضيرات المتواصلة في موقع التصوير الرئيسي، بمبنى الشركة الخماسية (معمل النسيج) في دمشق.

وشهد اليوم الأربعاء استكمال تصوير المشاهد في الموقع الرئيس، تمهيداً لتصوير المشاهد المتفرقة يوم الجمعة الموافق 20 تشرين الثاني الجاري.

الخماسية.. موقع يوثق محطات من معارك التحرير

قال مدير دائرة الإنتاج التشغيلي في المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، محمد الخولي، في تصريح لـ سانا: إن اختيار معمل النسيج التابع للشركة الخماسية موقعاً للتصوير يعود إلى رمزيته التاريخية، إذ شهد معارك في مناطق جوبر وزملكا ومحيطهما، التي شكلت بوابات دمشق أمام ثوار الغوطة الشرقية، الذين قاوموا لتأمين طريق العبور نحو العاصمة وتحريرها، قبل تهجيرهم القسري إلى الشمال.

وأضاف الخولي: إن فريق العمل ينفذ في هذا الموقع التحضيرات الفنية اللازمة لإنتاج أعمال مخصصة لإحياء ذكرى التحرير.

خمسة بروموهات تتناول الثورة والمعتقلين والشهداء

من جهته، أوضح المخرج يمان عنتابلي أن العمل يتضمن خمسة بروموهات رئيسة، يتناول الأول أحداث معركة “ردع العدوان”، والثاني ملف المعتقلين ومعاناتهم، فيما يستعرض الثالث محطات الثورة السورية منذ انطلاقتها، ويخصص الرابع لاستذكار الشهداء، والخامس لتوثيق محطة تحرير سوريا ودمشق.

وأشار عنتابلي إلى أن الرؤية الإخراجية تعتمد أسلوب الدراما الوثائقية، من خلال تجسيد مشاهد حيّة ترويها شهادات أصحابها، بعيداً عن السرد الخبري التقليدي، لافتاً إلى أن أحد المشاهد يتناول رواية جندي ثائر لوقائع المعارك ومراحل التحرير، فيما تستعرض مشاهد أخرى معاناة الأهالي وصمودهم خلال سنوات الحصار والجوع في مخيم اليرموك والغوطة الشرقية ومناطق أخرى.

وبيّن أن التصوير استمر شهراً كاملاً في معمل الخماسية، نظراً لرمزية الموقع وقربه من جوبر والقابون والغوطة الشرقية، موضحاً أن العمل يجمع كوادر فنية من المؤسسة وممثلين وتقنيين من خارجها، بهدف تقديم مادة بصرية توثق تلك الأحداث.

مشاهد درامية تستحضر معاناة المعتقلين

بدوره، قال الممثل مهران الطويل: إنه يجسد شخصية سجّان خلال فترة حكم النظام البائد، ويستعرض من خلالها الانتهاكات التي كانت تُرتكب داخل المعتقلات، لتنتهي أحداث الشخصية بإلقاء القبض عليه ومحاكمته.

وأضاف الطويل: إن هذه المشاهد تهدف إلى توثيق الوقائع التي شهدتها السجون وتأكيدها درامياً، بما يحفظ تفاصيل معاناة المعتقلين في الذاكرة البصرية.

من جانبه، أوضح الممثل ياسر البحر أنه يؤدي شخصية معتقل داخل أحد الأفرع الأمنية، مشيراً إلى أن مشاركته جاءت بعد تجربة فنية سابقة مع المخرج يمان عنتابلي، شجعته نتائجها على تجديد التعاون معه.

ولفت البحر إلى أن ارتباطه الشخصي بظروف الاعتقال وتفاصيله جعله يشعر بقرب الشخصية منه، ما ساعده على تقديمها بصورة تعكس معاناة المعتقلين داخل السجون.

أعمال فنية توثق الذاكرة السورية

تندرج هذه الأعمال ضمن خطة المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي لمواكبة الاستحقاقات الوطنية وتوثيق الذاكرة السورية بعد التحرير، من خلال تسليط الضوء على تضحيات السوريين ومحطات الثورة وملف المعتقلين، بالتعاون مع مخرجين وفنانين سوريين، بما يسهم في تنشيط الإنتاج الدرامي والسينمائي السوري.

ويصادف الثامن من شهر كانون الأول القادم الذكرى السنوية الثانية لعيد التحرير، الذي يحيي ذكرى دخول قوات الثورة السورية إلى دمشق عام 2024، وإعلان سقوط نظام الأسد المجرم، عقب معركة “ردع العدوان” التي انطلقت في 27 تشرين الثاني من العام نفسه، وانتهت بإنهاء حكم استمر أكثر من خمسة عقود، وفتح مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.