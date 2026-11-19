الحسكة-سانا

أطلقت مديرية التنمية الإدارية في محافظة الحسكة أعمالها اليوم الأربعاء، عبر تنظيم ورشة عمل بعنوان “تطوير الأداء المؤسساتي” في قاعة المهندسين بمدينة الحسكة، بمشاركة مسؤولي التنمية الإدارية في مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة.

وناقشت محاور الورشة مهام المديرية ودورها المحوري في تحديث العمل المؤسساتي، وبناء إدارة حكومية عصرية ترتكز على الكفاءة والفاعلية.

وركزت مداخلات المشاركين على توحيد الرؤى بشأن مهام التنمية الإدارية وآليات عملها خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعا المشاركون إلى تذليل المعوقات التي تواجه سير العمل، ولا سيما نقص الكوادر، مؤكدين ضرورة تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل العاملين في مكاتب التنمية الإدارية بالجهات الحكومية ورفع قدراتهم.

الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ

وأوضح مدير مديرية التنمية الإدارية الدكتور حارث بليبل، في تصريح لمراسل سانا، أن انطلاق عمل المديرية يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير الإداري، تتجاوز فكرة الاستحداث الهيكلي لتشمل دراسة واقع المؤسسات الحكومية، وتحديث هياكلها التنظيمية، وتنمية مواردها البشرية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأشار بليبل إلى أن أولويات المديرية تتركز على بناء مؤسسات فاعلة قادرة على الارتقاء بالواقع الخدمي، مبيناً أن العمل سينتقل خلال الأيام المقبلة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، ما يستدعي تعاوناً وثيقاً بين المديرية ومختلف الجهات الحكومية لإرساء بيئة مؤسساتية حديثة.