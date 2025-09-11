وزارة الطاقة توقّع مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية

انطلاق فعاليات مؤتمر نهضة تك في دمشق بحضور وزير الاتصالات والتقانة السيد عبد السلام هيكل
“التبرعات ستنفق على مشاريع التعليم والصحة والمياه”.. مدير حملة أبشري حوران
لقاء مع المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “العمران” المهن
هل ما زال للطب البديل مكان في عصر الحداثة؟ الباحث أسامة محمد عبد الرحمن أقدم مختص للعلاج بالأعشاب الطبية في دمشق
إغلاق معبر كسب الحدودي بشكل مؤقت أمام حركة المدنيين بسبب الحرائق في ريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى