اختتام أعمال المؤتمر الهندسي السوري الدولي الأول بمشاركة واسعة وبحوث علمية نوعية

حملة طبية في مشفى العيون الجراحي بحمص.. لمكافحة الساد وأمراض العمى مجاناً
تأهيل مركز إنعاش الريف شرق درعا لتأمين الوافدين القادمين خلال الشتاء
اتصالات اللاذقية تواصل أعمال صيانة شبكات الاتصالات وتأهيل الكوابل المتضررة
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: سوريا تنتصر بإصرارها وتعكس قوتها بالانتخابات
محافظ حلب يستمع لمشكلات أهالي مدينة الباب ويبحث معهم الحلول المناسبة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى