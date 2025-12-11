عدسة سانا ترصد نبض أهالي إدلب بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر
اختتام أعمال المؤتمر الهندسي السوري الدولي الأول بمشاركة واسعة وبحوث علمية نوعية
مع انطلاق صافرة سوريا والمغرب في بطولة كأس العرب.. تفاؤل الجماهير السورية في الدوحة بالتأهل
كلية العلوم السياسية في دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
انطلاق أعمال ترميم وتوسعة فرن معرة النعمان الآلي في ريف إدلب
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ 23 للرابطة السورية للجراحين في المشفى الوطني الجامعي بدمشق
احتفال كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة إدلب بذكرى النصر والتحرير
احتفال مدارس بلدة غصم في ريف درعا بذكرى النصر والتحرير
