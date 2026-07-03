بمشاركة عربية وأوروبية.. مؤتمر طبي في دمشق يبحث أحدث مستجدات طب العيون

دمشق-سانا
بدأت اليوم الجمعة أعمال مؤتمر “آفاق طب العيون” الذي تنظمه الجمعية العربية الأوروبية، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أطباء وأكاديميين وخبراء من سوريا وعدد من الدول العربية والأوروبية، في فندق الشام بدمشق.
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ليومين، جلسات علمية تناقش أحدث المستجدات والآفاق في مجال طب العيون.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في كلمة، أهمية المؤتمر كمنصة لتجديد المعرفة الطبية، وتعميق التعليم الطبي المستمر، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وبناء الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والطبية في سوريا والفضاءين العربي والأوروبي.
وأشار الحلبي إلى أن مثل هذه المؤتمرات يمثل رافعة للجودة، ومعياراً للجدية، وإعلاناً بأن المعرفة الطبية لا تعرف الانغلاق، وأن خدمة المريض لا تكتمل إلا بالتحديث والتدريب والبحث والتقييم المستمر.
وبين الوزير الحلبي أن التطور المتسارع في طب العيون يفرض علينا أن نبني طباً جامعياً متجدداً، لا يكتفي باستهلاك المعرفة، بل يساهم في إنتاجها، وتطويعها، وتحويلها إلى أثر سريري ملموس في حياة المريض.
وقال الحلبي: “نريد لجامعاتنا ومشافينا التعليمية أن تبقى مواقع للخبرة، وحواضن للبحث، ومدارس لإعداد الطبيب الذي يجمع بين المهارة والرحمة، وبين العلم والمسؤولية”.
يتبع..