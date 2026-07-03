بمشاركة عربية وأوروبية.. مؤتمر طبي في دمشق يبحث أحدث مستجدات طب العيون

دمشق-سانا‏

بدأت اليوم الجمعة أعمال مؤتمر “آفاق طب العيون” الذي تنظمه الجمعية العربية ‏الأوروبية، ‏برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أطباء وأكاديميين وخبراء ‏من سوريا ‏وعدد من الدول العربية والأوروبية، في فندق الشام بدمشق.‏

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ليومين، جلسات علمية تناقش أحدث المستجدات والآفاق في مجال ‏طب العيون.‏

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في كلمة، أهمية المؤتمر كمنصة لتجديد ‏المعرفة الطبية، وتعميق التعليم الطبي المستمر، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وبناء الشراكات ‏بين المؤسسات الأكاديمية والطبية في سوريا والفضاءين العربي والأوروبي.‏

وأشار الحلبي إلى أن مثل هذه المؤتمرات يمثل رافعة للجودة، ومعياراً للجدية، وإعلاناً بأن ‏المعرفة الطبية لا تعرف الانغلاق، وأن خدمة المريض لا تكتمل إلا بالتحديث والتدريب والبحث ‏والتقييم المستمر.‏

وبين الوزير الحلبي أن التطور المتسارع في طب العيون يفرض علينا أن نبني طباً جامعياً ‏متجدداً، لا يكتفي باستهلاك المعرفة، بل يساهم في إنتاجها، وتطويعها، وتحويلها إلى أثر سريري ‏ملموس في حياة المريض.‏

وقال الحلبي: “نريد لجامعاتنا ومشافينا التعليمية أن تبقى مواقع للخبرة، وحواضن للبحث، ‏ومدارس لإعداد الطبيب الذي يجمع بين المهارة والرحمة، وبين العلم والمسؤولية”.‏

يتبع..‏