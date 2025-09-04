محافظ درعا يبحث احتياجات القطاع الصحي ضمن المرحلة الثانية من حملة أبشري حوران

عناصر الأمن العام في جرمانا يؤكدون دور المجتمع المحلي في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المدينة
كلمة وزير الصحة السيد مصعب العلي خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية للحكومة السورية الجديدة
من أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام الفرع 235 بدمشق
مقتطف من جلسة المباحثات بين الوزير الشيباني ونظيره الروسي في العاصمة موسكو
مديرية التراخيص في المديرية العامة للشؤون الصحفية تستقبل أكثر من 50 طلبًا لترخيص الوسائل الإعلامية
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى