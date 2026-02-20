روحانية الشهر في مواجهة قسوة الحصار.. غزة تعاند الحرب

جلسة في مديرية إعلام إدلب لمناقشة برنامج فعالية ذكرى النصر والتحرير
محافظة إدلب تحتفي بحفظة القرآن الكريم أصداء الفخر في عيون الحاضرين
الرئيس الشرع في كلمة عبر الفيديو إلى المشاركين في حملة “حلب ست الكل”
عودة نحو 300 لاجئ سوري من لبنان عبر جديدة يابوس ضمن برنامج العودة الطوعية
معرض فني وجدارية توثق سردية الثورة السورية برؤية تشكيلية معبرة في المركز الوطني للفنون البصرية
