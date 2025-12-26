مدير عمليات حمص لـ سانا: التحقيقات جارية لكشف المتورطين في تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب

أهالي إدلب يرحبون بإلغاء قانون قيصر ويأملون بانتعاش الاقتصاد السوري
مقبرة شهداء الصاروخ الكيماوي على داريا.. ذاكرة جماعية لا تهدأ حتى تحقيق العدالة
قوات الجيش العربي السوري والأمن الداخلي تؤمن خروج عوائل من السويداء إلى مناطق آمنة
تصريحةمفوضة الاتحاد الأوروبي حول سوريا
مشفى درعا الوطني يواصل تقديم خدماته للمرضى مع تزويده بـ 5 أجهزة غسيل كلى جديدة
