منافسات قوية في المباراة التدريبية الثانية لفروسية قفز الحواجز بالديماس

ريف دمشق-سانا

شهدت المباراة التدريبية الثانية لفروسية قفز الحواجز، التي أقيمت اليوم الخميس على أرض نادي الفروسية المركزي في ‏الديماس بريف دمشق، منافسات قوية ومستويات فنية لافتة، وسط أجواء من الحماس بين الفرسان المشاركين.‏

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وأقيمت منافسات الفئات الرئيسية «سمول تور، ميديوم تور، وبيغ تور» وفق نظام شوط السرعة، حيث شكّل الزمن وعدد ‏الأخطاء العاملين الحاسمين في تحديد أصحاب المراكز الأولى.‏

وفي فئة سمول تور لارتفاع 115 سم، أحرز الفارس كريم هلال المركز الأول، تلاه محمد أبو زيد في المركز الثاني، وعبد الله ‏العلي ثالثاً.‏

وفي منافسات ميديوم تور لارتفاع 125 سم، تصدر الفارس همام الشهاب الترتيب، وجاء محمد أبو زيد ثانياً، وأيهم إبراهيم في ‏المركز الثالث.‏

أما فئة بيغ تور لارتفاع 135 سم، فشهدت فوز الفارس مؤيد الجاموس بالمركز الأول، وحلول محمد أبو زيد ثانياً، فيما جاءت ‏الفارسة ميرا الخولي في المركز الثالث.‏

وكانت فعاليات المباراة افتتحت اليوم بمنافسات فئة المرور، التي تعد بوابة لدخول الفرسان إلى رياضة قفز الحواجز، وتهدف ‏إلى تعريفهم بقواعدها وقوانينها، بمشاركة 17 فارساً وفارسة.‏

واختتمت منافسات هذه الفئة بتتويج جميع المشاركين، تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة التدريب والتطور في رياضة ‏قفز الحواجز.‏