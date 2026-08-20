منافسات قوية في المباراة التدريبية الثانية لفروسية قفز الحواجز بالديماس

ريف دمشق-سانا
شهدت المباراة التدريبية الثانية لفروسية قفز الحواجز، التي أقيمت اليوم الخميس على أرض نادي الفروسية المركزي في الديماس بريف دمشق، منافسات قوية ومستويات فنية لافتة، وسط أجواء من الحماس بين الفرسان المشاركين.
وأقيمت منافسات الفئات الرئيسية «سمول تور، ميديوم تور، وبيغ تور» وفق نظام شوط السرعة، حيث شكّل الزمن وعدد الأخطاء العاملين الحاسمين في تحديد أصحاب المراكز الأولى.
وفي فئة سمول تور لارتفاع 115 سم، أحرز الفارس كريم هلال المركز الأول، تلاه محمد أبو زيد في المركز الثاني، وعبد الله العلي ثالثاً.
وفي منافسات ميديوم تور لارتفاع 125 سم، تصدر الفارس همام الشهاب الترتيب، وجاء محمد أبو زيد ثانياً، وأيهم إبراهيم في المركز الثالث.
أما فئة بيغ تور لارتفاع 135 سم، فشهدت فوز الفارس مؤيد الجاموس بالمركز الأول، وحلول محمد أبو زيد ثانياً، فيما جاءت الفارسة ميرا الخولي في المركز الثالث.
وكانت فعاليات المباراة افتتحت اليوم بمنافسات فئة المرور، التي تعد بوابة لدخول الفرسان إلى رياضة قفز الحواجز، وتهدف إلى تعريفهم بقواعدها وقوانينها، بمشاركة 17 فارساً وفارسة.
واختتمت منافسات هذه الفئة بتتويج جميع المشاركين، تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة التدريب والتطور في رياضة قفز الحواجز.