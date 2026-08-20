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Reading: شركات ألمانية لـ سانا: معرض دمشق الدولي بوابة لشراكات اقتصادية جديدة في سوريا
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شركات ألمانية لـ سانا: معرض دمشق الدولي بوابة لشراكات اقتصادية جديدة في سوريا

رغم التهجير لسنوات.. يامن الجرك يحصل على المجموع التام في شهادة التعليم الأساسي
احتفالية شعبية في مدينة اللاذقية بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير
افتتاح عدد من المدارس في حمص مع بداية العام الدراسي الجديد
ورشة عمل في جامعة دمشق حول أساليب الحماية وفهم الهجمات السيبرانية الحديثة
ورشة توعوية برعاية مديرية الثقافة في إدلب حول احتياجات الصم ونشر لغة الإشارة لتعزيز التواصل
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