حملة طبية في حمص لمعالجة تشوهات القلب الخلقية للأطفال بالقثطرة التداخلية

حمص-سانا

انطلقت اليوم السبت في مشفى ابن الوليد بمدينة حمص حملة طبية مجانية لمعالجة الأطفال والبالغين المصابين بتشوهات القلب الخلقية، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين من عدة دول عربية، بهدف إجراء المعاينات والعلاجات والقثطرات التداخلية للحالات المحتاجة.

وتستمر الحملة أربعة أيام متتالية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة “أنصر” وعدد من الجهات الداعمة، في إطار برنامج صحي طويل الأمد يهدف إلى تعزيز الخدمات التخصصية المقدمة لمرضى القلب في سوريا.

وأوضح استشاري أمراض القلب والقثطرة التداخلية لتشوهات القلب الخلقية الدكتور محمود عبد اللطيف الصوفي، المتطوع ضمن الحملة، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تستهدف الكشف وعلاج الأطفال والبالغين المصابين بتشوهات القلب الخلقية، التي تعد من أكثر التشوهات الخلقية شيوعاً، مبيناً أن المرحلة الحالية تأتي استكمالاً لحملة سابقة خُصصت للكشف عن الحالات وتشخيصها وتحضيرها للعلاج.

يستفيد من الحملة 35 طفلاً

وأشار الدكتور الصوفي إلى أن نحو 35 طفلاً جرى تحضيرهم بشكل كامل لإجراء القثطرة التداخلية، وقد تم خلال اليوم الأول تنفيذ أولى العمليات بنجاح، مع الاستمرار بإجراء العمليات على مدى الأيام الأربعة للحملة، لافتاً إلى إمكانية استقبال حالات جديدة وتقييمها وتوجيهها للعلاج المناسب أو إدراجها ضمن حملات لاحقة.

وأكد الصوفي أهمية هذه المبادرات الطبية في ظل محدودية توافر الاختصاص الدقيق بالقثطرة التداخلية لتشوهات القلب الخلقية، ليس في سوريا فحسب، وإنما في العديد من دول العالم، مبيناً أن الحملات المتكررة تسهم في تخفيف قوائم الانتظار والحد من المضاعفات التي قد تنجم عن تأخر العلاج.

ولفت إلى أن الحملة تشمل مرضى من مختلف المحافظات السورية، حيث تم تسجيل الحالات عبر رابط إلكتروني، ووصل المرضى من دمشق وحمص وريفها ومحافظات أخرى، وتشمل مختلف الفئات العمرية من الأطفال حتى البالغين.

وبيّن الصوفي أن نجاح هذه الحملات يعتمد على التشخيص الدقيق للحالات والتحضير الجيد لها، إضافة إلى توافر البنية التحتية المناسبة، مشيراً إلى أن مشفى ابن الوليد يمتلك تجهيزات متطورة للقثطرة القلبية وكادراً طبياً وفنياً مؤهلاً يسهم في إنجاح هذه المبادرات الإنسانية.

من جهته أوضح مسؤول المشاريع الصحية في منظمة “أنصر” عمر عبد الله، أن الحملة الحالية تمثل المرحلة الثانية من برنامج طويل الأمد لمعالجة التشوهات القلبية لدى الأطفال عن طريق القثطرة، والذي انطلق العام الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة السورية وجهات داعمة، مؤكداً أن هدف الحملة تحسين نوعية حياة الأطفال المصابين.

بدوره وجه فادي خلوف والد أحد الأطفال المستفيدين من الحملة، الشكر للقائمين على الحملة، مبيناً أن ابنه يعاني من فتحة قلبية منذ الطفولة، وأن تكلفة إجراء القثطرة كانت تفوق الإمكانات المادية للأسرة، ما جعل الحملة فرصة مهمة للحصول على العلاج اللازم مجاناً.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الخدمات الصحية التخصصية وتقديم الرعاية الطبية المجانية للأطفال والمرضى المحتاجين في مختلف المحافظات السورية.

ووفق إحصائيات وزارة الصحة، بلغ عدد الحملات الطبية الشاملة والمجانية التي نفذت في مختلف المحافظات خلال العام الماضي 25 حملة، تم خلالها إجراء أكثر من 10 آلاف و600 عمل جراحي نوعي في عدة اختصاصات، منها 250 عملية لتبديل الصمامات القلبية وإغلاق الفتحات عبر القثطرة لدى الأطفال.