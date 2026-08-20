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مراسل سانا حسن هاشم يروي تفاصيل إصابته بانفجار لغم أثناء تغطيته الميدانية باللاذقية

أعمال صيانة واسعة لشبكات الصرف الصحي في ثلاثة أحياء بدير الزور
مشاهد من العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع في مدينة حلب بمناسبة ذكرى التحرير
سوريون في حي الفاتح بإسطنبول يستقبلون شهر رمضان بين الحنين إلى الوطن والصعوبات المعيشية
مشاهد من أجواء رمضان في سوق الكوخ الشعبي بمدينة دير الزور
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