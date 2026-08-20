فرع المرور في حماة يواصل حملة إزالة أضواء الزينون عن المركبات
وزير التربية ومحافظ السويداء يبحثان ترتيبات الدورة الامتحانية الاستثنائية
تكريم 28 طالباً وطالبة من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في الرستن
انطلاق عمليات زراعة القرنية في مشفى حمص الجامعي ضمن حملة “شفاء 4”
شركات ألمانية لـ سانا: معرض دمشق الدولي بوابة لشراكات اقتصادية جديدة في سوريا
انطلاق معرض “سايليكس” للجلديات والأحذية في حلب بمشاركة نحو 60 شركة
مراسل سانا حسن هاشم يروي تفاصيل إصابته بانفجار لغم أثناء تغطيته الميدانية باللاذقية
مديرية صحة الرقة تجري مسابقة كتابية لاختيار كوادر ضمن منظومة الإسعاف والإحالة
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