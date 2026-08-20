انطلاق معرض “سايليكس” للجلديات والأحذية في حلب بمشاركة نحو 60 شركة

حلب-سانا

انطلقت في سوق الإنتاج بمدينة حلب اليوم الخميس فعاليات معرض “سايليكس” للجلديات والأحذية ومستلزمات الإنتاج، بإشراف محافظة حلب وغرفة تجارة حلب، وبمشاركة شركات سورية وتركية متخصصة في هذا القطاع.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات المحلية ودعم المنتجين وأصحاب المهن، وتنشيط الحركة التجارية والصناعية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.

منصة لتسويق المنتجات

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حلب أحمد ياسين في تصريح لـ سانا، أن المعرض يكتسب أهمية استراتيجية لكون حلب تمثل مركزاً صناعياً رئيسياً في سوريا.

وبيّن أن الفعالية تهدف إلى إعادة إحياء صناعة الأحذية والجلديات ودعمها وتسليط الضوء على منتجاتها، إضافة إلى توفير منصة لتسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المشاركة.

وأشار ياسين إلى أن النسخ السابقة من المعرض أثبتت نجاحها من خلال زيادة مبيعات الشركات المشاركة وتوسيع نطاق إنتاجها، مؤكداً استمرار محافظة حلب في دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

حلقة وصل بين المنتجين والتجار والمستهلكين

من جهته، أكد أمين سر غرفة تجارة حلب زين العابدين قاظان أن معرض “سايليكس” يشكل فرصة استثمارية جديدة وحقيقية للقطاع، لافتاً إلى التطور الملحوظ بين النسخة الأولى والنسخة الحالية، حيث تحول عدد من زوار المعرض الأول إلى مشاركين وعارضين في النسخة الثالثة.

وبيّن قاظان أن المعرض يشكل انطلاقة واعدة لصناعة الأحذية والجلديات في مدينة حلب وسوريا عموماً، ويسهم في تعزيز التواصل بين المنتجين والتجار والمستهلكين، ودعم فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال.

بدوره، أوضح شعبو خلو أحد الصناعيين المشاركين في المعرض أن مشاركته الحالية هي الأولى فعلياً بعد تأسيس فرع لعمله في سوريا، مبيناً أن نتائج المشاركة فاقت التوقعات مع تسجيل مبيعات جيدة منذ اليوم الأول، ما يعكس وجود فرص واعدة لتطوير هذه الصناعة محلياً.

ويشكل معرض “سايليكس” الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة نحو 60 شركة، مساحة لعرض أحدث المنتجات والتجهيزات ومستلزمات إنتاج الأحذية والجلديات، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الشراكات بين المنتجين والموردين ويدعم الصناعة المحلية.