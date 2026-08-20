تكريم 28 طالباً وطالبة من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في الرستن

حمص-سانا

نظمت إدارة منطقة الرستن بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في حمص اليوم الخميس، حفلاً لتكريم الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي على مستوى منطقة الرستن، تقديراً لجهودهم وإنجازهم الدراسي، وذلك في منتزه البانوراما بالرستن.

تعزيز ثقافة الاجتهاد والإنجاز

وأكد مدير منطقة الرستن إبراهيم مردود في تصريح لمراسل سانا، أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي احتفاءً بالتميز التعليمي وتقديراً لجهودهم وإنجازهم خلال العام الدراسي، مشيراً إلى أن هذا التكريم يهدف إلى التأكيد على دور العلم وأهميته في بناء الإنسان والوطن، وتشجيع الطلاب على مواصلة مسيرة التفوق والنجاح.

بدوره، أوضح مشرف مجمع الرستن التربوي ياسر عبيد أن تكريم 28 طالباً وطالبة من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي يمثل تقديراً مستحقاً لجهودهم طوال العام الدراسي، لافتاً إلى أهمية دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم ومساندتهم، إلى جانب المؤسسات التعليمية والإدارية في رعاية التفوق وتعزيز ثقافة الاجتهاد والإنجاز.

رسائل المتفوقين في الرستن

من جانبها عبّرت الطالبة هناء المصري من ثانوية كفرنان الفرع الأدبي والحائزة مجموع 2035 عن سعادتها بهذا التكريم الذي يشكل حافزاً لها لمواصلة التفوق، داعيةً زملاءها إلى الاجتهاد واستثمار أوقاتهم في الدراسة والابتعاد عن كل ما يعيق تفوقهم.

كما أعربت الطالبة رولا وحود علي، إحدى المكرمات، عن سعادتها بتحقيق معدل 99% في شهادة التعليم الأساسي، مهديةً نجاحها إلى والديها تقديراً لجهودهما ودعمهما، وموجهة الشكر لكل من أسهم في تنظيم حفل التكريم.

ويأتي الحفل في إطار دعم المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة النجاح، وتحويل التكريم إلى حافز لهم ولزملائهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والاجتهاد والإنجاز، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والإدارية في رعاية الطلاب المتفوقين.