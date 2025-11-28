فقرة إنشادية خلال الفعالية الشعبية في مدينة دوما بريف دمشق لإحياء ذكرى عملية ردع العدوان

تصريح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث لـ سانا حول حملة الوفاء لإدلب.
مدير مؤسسة الكهرباء: نسعى لتبديل عدادات كهرباء المنازل بأخرى مسبقة الدفع خلال 4 سنوات
مدارس تعليم قيادة المركبات تستأنف نشاطها بعد التحرير
وزير السياحة السوري يشارك في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض
معاناة أهالي القصير العائدين من مخيمات الشمال جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم
