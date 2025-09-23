الدفاع المدني بحمص ينتشل رفات بشرية في حي كرم الزيتون

أجواء احتفالية أمام قلعة حلب ابتهاجاً بتوقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
القائم بأعمال وزارة الصحة يفتتح مركز “‏الاستعراف السوري للطبابة الشرعية” في مبنى العيادات الشاملة بمنطقة ‏الزاهرة الجديدة بدمشق
مستشفى الكلية الجراحي في دمشق يتسلّم 15 جهاز غسيل كلية متطورا من منظمة ميد غلوبال
افتتاح جامع السلطان في حماة بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم
سانا تستطلع آراء سكان مدينة حلب حول تعيين القائد أحمد الشرع رئيساً للجمهورية العربية السورية
