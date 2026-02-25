المتحدث باسم وزارة الداخلية يوضح لمراسل سانا آلية معالجة أوضاع فاقدي الوثائق في مخيم الهول

فعالية في درعا لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية على اختيار اختصاصاتهم الجامعية
انطلاق سلسلة معارض سوريا التخصصية في مجالات ‏البناء والطاقة والصناعة في مدينة المعارض بدمشق
لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع إلى قاعة انعقاد قمة المناخ “COP30” بمدينة بيليم في البرازيل
جولة لمحافظ حلب عزام الغريب في دير حافر ومسكنة بريف المحافظة للاطلاع على الواقع الخدمي
الدرّاج السوري عبدالله الملك يصل إلى اللاذقية بعد رحلة من بيروت بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى