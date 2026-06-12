محافظ الرقة: معرض بيلدكس منصة بارزة للتعرف على الفرص الاستثمارية في سوريا ‏

دمشق-سانا
أكد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة أهمية المعارض المتخصصة في دعم قطاعي البناء والتطوير العقاري، مشيراً إلى أن معرض “بيلدكس” الدولي للبناء والتشييد بدورته الـ 24 يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات، ولا سيما في ظل الحاجة الكبيرة لإعادة الإعمار في سوريا.
وأوضح سلامة في تصريح للصحفيين عقب جولته على أجنحة المعرض في مدينة المعارض الجديدة بدمشق، أمس الخميس، أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، لافتاً إلى وجود اهتمام لافت من قبل الشركات المشاركة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وما تتميز به معروضاتها، بما يسهم في دعم حركة البناء خلال المرحلة المقبلة.
وأشار سلامة إلى أن محافظة الرقة، كباقي المحافظات السورية، تواجه تحديات كبيرة في ملف إعادة الإعمار، مؤكداً أن العمل بدأ فعلياً في مشاريع البنية التحتية، خاصة في مجالات الطرق والجسور، مع التحضير لإطلاق مشاريع جديدة خلال الأيام القادمة.
وكشف سلامة عن مشروع سكني ضخم يجري العمل عليه حالياً، يمتد على مساحة 200 ألف متر مربع، ويضم نحو 4000 وحدة سكنية، معتبراً أنه يشكّل خطوة أولى ستتبعها مشاريع تطوير عقاري أخرى في المحافظة.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد سلامة أن المحافظة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، مشيراً إلى دخول عدد من المستثمرين بالفعل إلى سوق العمل، ومن بينهم مستثمر في قطاع الإسفلت بدأ تنفيذ مشروعه، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال الأيام القادمة.
وتستمر فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض “بيلدكس” الدولي للبناء والتشييد الذي انطلقت أعماله أول أمس الأربعاء لمدة أربعة أيام، بمشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في مختلف قطاعات البناء والتطوير العقاري والتجهيزات الهندسية.