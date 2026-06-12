محافظ الرقة: معرض بيلدكس منصة بارزة للتعرف على الفرص الاستثمارية في سوريا ‏

دمشق-سانا ‏

أكد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة أهمية المعارض المتخصصة في دعم قطاعي البناء ‏والتطوير العقاري، مشيراً إلى أن معرض “بيلدكس” الدولي للبناء والتشييد بدورته الـ 24 يمثل ‏منصة حيوية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات، ولا سيما في ظل الحاجة الكبيرة لإعادة ‏الإعمار في سوريا.‏

وأوضح سلامة في تصريح للصحفيين عقب جولته على أجنحة المعرض في مدينة المعارض ‏الجديدة بدمشق، أمس الخميس، أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، لافتاً ‏إلى وجود اهتمام لافت من قبل الشركات المشاركة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ‏في سوريا، وما تتميز به معروضاتها، بما يسهم في دعم حركة البناء خلال المرحلة المقبلة.‏

وأشار سلامة إلى أن محافظة الرقة، كباقي المحافظات السورية، تواجه تحديات كبيرة في ملف ‏إعادة الإعمار، مؤكداً أن العمل بدأ فعلياً في مشاريع البنية التحتية، خاصة في مجالات الطرق ‏والجسور، مع التحضير لإطلاق مشاريع جديدة خلال الأيام القادمة.‏

وكشف سلامة عن مشروع سكني ضخم يجري العمل عليه حالياً، يمتد على مساحة 200 ألف ‏متر مربع، ويضم نحو 4000 وحدة سكنية، معتبراً أنه يشكّل خطوة أولى ستتبعها مشاريع ‏تطوير عقاري أخرى في المحافظة.‏

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد سلامة أن المحافظة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، مشيراً إلى ‏دخول عدد من المستثمرين بالفعل إلى سوق العمل، ومن بينهم مستثمر في قطاع الإسفلت بدأ ‏تنفيذ مشروعه، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال الأيام القادمة. ‏

وتستمر فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من ‏معرض “بيلدكس” الدولي للبناء والتشييد الذي ‏انطلقت أعماله أول أمس الأربعاء لمدة أربعة أيام، بمشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في ‏مختلف قطاعات البناء والتطوير العقاري والتجهيزات الهندسية.‏

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