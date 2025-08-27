وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض دمشق الدولي.. تمكين الفئات الأكثر ضعفاً
مؤتمر “14 روح” في حمص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون السوري الألماني
أهالي جزيرة أرواد يتحدثون عن تاريخ الجزيرة وماذا تعني لهم
فلاحو غوطة دمشق يروون حجم الخراب في أراضيهم جراء ممارسات النظام البائد
بعد 14 عاماً من التهجير.. آلاف النازحين يعودون إلى قراهم في ريف إدلب الجنوبي
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامجاً تدريبياً حول المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
الحمام العثماني في حمص.. تحفة أثرية وقبلة سياحية
وصول قافلة المساعدات الإغاثية إلى ممر بصر الحرير في طريقها إلى محافظة السويداء
