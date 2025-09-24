محافظ اللاذقية يتفقد مواقع الحرائق بمنطقة القصب في جبل التركمان بريف اللاذقية

المؤتمر الصحفي الكامل للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حول أبرز التغييرات في الهيكلية التنظيمية للوزارة
بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات.. مؤسسة إدارة الموارد البشرية تحتفل بـ18 عاماً من العطاء
كلمة وزير الأوقاف السيد محمد أبو الخير شكري خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
فعـالية في معضمية الشام بريف دمشق لإحـياء ذكـرى مجزرة الكيماوي
استقبال الرئيس أردوغان للرئيس الشرع والوزير الشيباني في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة
