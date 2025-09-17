أمسية شعرية ومعرض في حمص ضمن حملة سوريون مع فلسطين

قافلة مساعدات إغاثية تتجه إلى مراكز الإيواء في درعا لتقديم الدعم للوافدين من السويداء
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ دمشق يتفقدان كنيسة مار إلياس بدمشق عقب الهجوم الإرهابي
جهود استثنائية يبذلها الشباب في حمص للنهوض بواقع المدينة
عشرات العائلات من العشائر تعود إلى منازلها في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي
ماذا قال عمال النظافة والحدائق في محافظة دمشق عن مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 200 بالمئة؟
