مبادرة المعابر الآمنة تنطلق في دير الزور لتخفيف مخاطر التنقل

دير الزور-سانا

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور بالتعاون مع الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات والمنظمات اليوم الأربعاء، مبادرة المعابر الآمنة بهدف تخفيف الأعباء والمخاطر عن المواطنين، وذلك استكمالاً لخطة الاستجابة الطارئة التي شُكّلت عقب إغلاق مراكز الإيواء وارتفاع منسوب نهر الفرات.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند حنيدي لمراسل سانا أن المبادرة تركز على تجهيز معابر مؤقتة وتقديم خدمات إسعافية ولوجستية لضمان عبور آمن للأهالي بين ضفتي النهر، في ظل استمرار صعوبة التنقل بعد خروج معظم الجسور من الخدمة جراء الفضيان، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتركيب جسر حربي خلال الفترة القريبة القادمة.

وبيّن رئيس فرع الهلال الأحمر في دير الزور المهندس ماهر عبود أن الفرق الميدانية تعمل على توفير عيادة متنقلة وسيارات إسعاف، إضافة إلى تأمين مياه باردة للمواطنين، ولا سيما للطلاب الذين يتنقلون بين ضفتي النهر لتقديم امتحاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما أشارت مديرة مركز دعم تمكين المرأة في جمعية تنظيم الأسرة هديل البقججي إلى تقديم دعم نفسي وطبي ومساعدة كبار السن والأطفال على العبور، فيما أوضحت فاطمة خليل من منظمة ليان الإغاثية أن الفرق تقوم بتوزيع بروشورات توعوية حول مخلفات الحرب، والتحذير من مخاطر السباحة، وتقديم الإسعافات الأولية.

وتواصل محافظة دير الزور تنفيذ إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النهر.