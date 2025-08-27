وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامجاً تدريبياً حول المعايير الدولية للتدقيق الداخلي

من أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام الفرع 235 بدمشق
قائد شرطة دمشق يستعرض جهود الشرطة ودورها في الحفاظ على الأمن بعد التحرير
قافلة مؤلفة من 22 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية تدخل إلى مدينة السويداء عن طريق ممر بص
وزارة التنمية الإدارية تعلن قائمة أسماء المفصولين تعسفياً في الحسكة لإعادتهم إلى عملهم بوزارة التربية
الأهالي يعبرون عن فرحتهم بعد أدائهم صلاة عيد الأضحى في ساحة الجندي المجهول بدمشق
