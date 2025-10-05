أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشعب في مركز قطنا الانتخابي بريف دمشق

الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة
الرئيس الشرع: وحدة الشعب السوري واجب لا مفرّ منه وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة
كلمة وزير الداخلية السيد أنس خطاب خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
شعبة غسيل الكلى في مشفى اللاذقية الوطني تواصل تقديم خدماتها للمرضى مع دخول 6 أجهزة جديد
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية يعرض خدماته المخبرية والتقنية في معرض دمشق الدولي
