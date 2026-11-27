بكين -سانا

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دعا مجتمع الأعمال الصيني الولايات المتحدة إلى سحب الرسوم ‏الجمركية الإضافية المقترحة على الصين و13 اقتصاداً آخر، محذراً من ‏تداعياتها على سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى الشركات ‏والمستهلكين الأمريكيين، وذلك عقب تحقيق أجرته واشنطن بموجب ما ‏يعرف بـ«الفصل 301» بشأن ما وصفته بوجود فائض هيكلي في الطاقة ‏الإنتاجية بقطاعات التصنيع.‏

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، عن المجلس الصيني لتعزيز ‏التجارة الدولية قوله اليوم الجمعة: إن مجتمع الأعمال الصيني يعارض ‏بشدة الإجراءات الأمريكية المقترحة، ويرفض الادعاءات المتعلقة بوجود ‏فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية، معتبراً أنها ذريعة للتدخل في التبادلات ‏الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين.‏

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وأوضح متحدث باسم المجلس أن تقييم أوضاع العرض والطلب في ‏القطاعات الصناعية يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، منها ‏الطلب في الأسواق العالمية والتقدم التكنولوجي ودورات الاستثمار، مشيراً ‏إلى أن الفوائض التجارية تتأثر بالتقسيم الدولي للعمل والطلب في الأسواق ‏وظروف الاقتصاد الكلي، ولا تكفي وحدها لإثبات وجود فائض هيكلي في ‏الطاقة الإنتاجية.

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وأضاف المتحدث، أن الحروب التجارية والجمركية لا تخدم مصالح أي ‏طرف، وأن الزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية سترفع تكاليف ‏المشتريات على الشركات الأمريكية، وتزيد الأعباء على المستهلكين، ‏فضلاً عن عرقلة سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.‏

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ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى معالجة القضايا ذات الصلة عبر ‏التشاور مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، بما ‏يسهم في الحفاظ على علاقات اقتصادية وتجارية مستقرة وسليمة بين ‏البلدين.‏

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وأكد أن المجلس سيواصل متابعة شواغل الشركات الصينية والأمريكية، ‏والعمل على تعزيز التعاون العملي والتواصل بين مجتمعي الأعمال في ‏البلدين ودول أخرى.‏

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وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي اقترح الأربعاء الماضي فرض ‏رسوم جمركية إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 ‏اقتصاداً، بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند، على خلفية ما ‏وصفه بممارسات تجارية تسهم في إيجاد فائض هيكلي في الطاقة ‏الإنتاجية وقطاعات التصنيع.‏