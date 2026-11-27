بكين -سانا
دعا مجتمع الأعمال الصيني الولايات المتحدة إلى سحب الرسوم الجمركية الإضافية المقترحة على الصين و13 اقتصاداً آخر، محذراً من تداعياتها على سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى الشركات والمستهلكين الأمريكيين، وذلك عقب تحقيق أجرته واشنطن بموجب ما يعرف بـ«الفصل 301» بشأن ما وصفته بوجود فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية بقطاعات التصنيع.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية قوله اليوم الجمعة: إن مجتمع الأعمال الصيني يعارض بشدة الإجراءات الأمريكية المقترحة، ويرفض الادعاءات المتعلقة بوجود فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية، معتبراً أنها ذريعة للتدخل في التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين.
وأوضح متحدث باسم المجلس أن تقييم أوضاع العرض والطلب في القطاعات الصناعية يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، منها الطلب في الأسواق العالمية والتقدم التكنولوجي ودورات الاستثمار، مشيراً إلى أن الفوائض التجارية تتأثر بالتقسيم الدولي للعمل والطلب في الأسواق وظروف الاقتصاد الكلي، ولا تكفي وحدها لإثبات وجود فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية.
وأضاف المتحدث، أن الحروب التجارية والجمركية لا تخدم مصالح أي طرف، وأن الزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية سترفع تكاليف المشتريات على الشركات الأمريكية، وتزيد الأعباء على المستهلكين، فضلاً عن عرقلة سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى معالجة القضايا ذات الصلة عبر التشاور مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، بما يسهم في الحفاظ على علاقات اقتصادية وتجارية مستقرة وسليمة بين البلدين.
وأكد أن المجلس سيواصل متابعة شواغل الشركات الصينية والأمريكية، والعمل على تعزيز التعاون العملي والتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ودول أخرى.
وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي اقترح الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 اقتصاداً، بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند، على خلفية ما وصفه بممارسات تجارية تسهم في إيجاد فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية وقطاعات التصنيع.
مجتمع الأعمال الصيني يدعو واشنطن لسحب الرسوم الجمركية المقترحة على بكين
بكين -سانا