الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض

الرياض-سانا
أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض.
وأضاف المالكي، في سلسلة منشورات على منصة «إكس»، أن التحالف دمّر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، موضحاً أن إحداهما استُخدمت لإطلاق الصاروخ باتجاه الرياض.
وأكد المالكي استمرار العمليات الرامية إلى تفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.
وكان التحالف أعلن، أمس الأحد، اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية.