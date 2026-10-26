الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض

الرياض-سانا‏

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، اليوم ‏الإثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً ‏باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض.‏

وأضاف المالكي، في سلسلة منشورات على منصة «إكس»، أن التحالف ‏دمّر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، موضحاً أن ‏إحداهما استُخدمت لإطلاق الصاروخ باتجاه الرياض.‏

وأكد المالكي استمرار العمليات الرامية إلى تفكيك شبكة الصواريخ ‏الباليستية التابعة للحوثيين.‏

وكان التحالف أعلن، أمس الأحد، اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية ‏أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية.