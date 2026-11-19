الرياض-سانا‏

أدانت السعودية بشدة الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة الرياض، ‏مؤكدة أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في مركز الملك عبد الله المالي.‏

وقالت وزارة الخارجية السعودية،‏ في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الخميس: إن المملكة تؤكد حقها الكامل والمشروع في ‏اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها ‏والمقيمين على أراضيها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع ‏قواعد القانون الدولي.‏

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ قرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، وما تمثله هذه الميليشيا من ‏خطر على أمن المنطقة والعالم.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء ‏شنته ميليشيا الحوثي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات.‏