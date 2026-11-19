الرياض-سانا
أدانت السعودية بشدة الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة الرياض، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في مركز الملك عبد الله المالي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الخميس: إن المملكة تؤكد حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، وما تمثله هذه الميليشيا من خطر على أمن المنطقة والعالم.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا الحوثي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات.